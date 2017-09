Zo geef je de bloemenprint een stoere twist!

Foto: ONLY

De floral print blijft ook deze herfst een belangrijke modetrend. Toch ligt de ‘brave en tuttige look’ op de loer. Zo maak je de bloemenprint stoerder!

Combineer met stoere kleuren

Een brave bloemenprint krijgt wat meer pit als je combineert met harde, stoere kleuren. Kaki, zwart of antraciet steken goed af tegen lichtere kleuren en prints. Vermijd pasteltinten! Die maken je outfit al snel te tuttig.

Wees niet bang van een stijlclash

Laat je niet afschrikken door het combineren van verschillende stijlen. Een bloemenjurkje kan je gerust dragen met een leren vestje, trenchcoat, boots, sneakers of robuuste juwelen. Hoe stoerder, hoe beter!

Mix & match je materialen

Ook qua materialen mag je gerust wat mix & matchen. Door verschillende stoffen te gebruiken, jeans of wol bijvoorbeeld, lijkt je look minder put together en dus minder braaf. Zie je wel dat lief en stoer samengaan?