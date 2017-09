Met deze 3 make-up tips lijken je ogen groter

Grote, sprekende ogen…Yes please! Met deze simpele make-up tips lijken je ogen veel groter!

All about the lashes

Je wimpers in de kijker zetten is een van de gemakkelijkste manieren om je ogen groter te doen lijken. Gebruik daarom eerst een wimperkruller vooraleer je je mascara aanbrengt. Gebruik een primer, die voedt en verlengt je wimpers optisch én doet je mascara beter houden. Voor wie mascara niet genoeg is, is een dun lijntje eyeliner boven je ogen perfect.

Focus op de binnenkant van je ooghoek

Een wit of lichtroze oogpotlood in de binnenkant van je ooghoek en aan de onderkant van je oog werkt altijd! Ook lichte oogschaduw, zilver, nude of goud bijvoorbeeld, vergroot je ogen. Een frisse en open blik in een handomdraai? Check!

Lift je wenkbrauwen

Je wenkbrauwen zijn anno 2017 allesbepalend voor je make-up look. Met juiste vorm voor je gezicht (ga daarvoor zeker ten rade bij je schoonheidsspecialiste) zal je merken dat je ogen groter lijken. Gebruik een subtiele highlighter net onder de hoogste 'hoek' van je wenkbrauw om ze te ‘liften’ en vul je wenkbrauwen in met een potlood of wenkbrauwpoeder in één tint lichter dan de kleur van je wenkbrauwen.