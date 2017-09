Reinig jij je gezicht fout? Zo doe je het goed!

Vervuilde lucht, make-up, slaaptekort… Geen wonder dat een goede reiniging van je gezicht belangrijk is! Zo reinig jij op de juiste manier!

Ken je huid

Een effectieve reiniging begint bij het kennen van je huidtype :

Normale huid : geen vette of droge huid en je hebt amper last van onzuiverheden.

: geen vette of droge huid en je hebt amper last van onzuiverheden. Gecombineerde huid : je huid is normaal, enkel de T-zone voelt soms vettig aan, inclusief onzuiverheden.

: je huid is normaal, enkel de T-zone voelt soms vettig aan, inclusief onzuiverheden. Vette huid : je poriën zijn groot, je huid glimt vaak en je hebt regelmatig last van puistjes.

: je poriën zijn groot, je huid glimt vaak en je hebt regelmatig last van puistjes. Droge huid : je hebt een matte, doffe huid met heel fijne poriën en droge plekjes.

: je hebt een matte, doffe huid met heel fijne poriën en droge plekjes. Gevoelige huid: Vaak last van irritaties? Een gevoelige huid ziet rood, jeukt en is vaak droog.

Jouw huidtype gevonden? Iedereen is anders, dus gebruik aangepaste producten voor het beste resultaat. Een goede reiniging begint bij het verwijderen van je make-up. Een goede make-upreiniger verwijdert niet alleen je make-up, maar maakt ook komaf met opgestapeld vuil.

Van cleanser tot micellair water

Net zoals bij alle beautyrituelen is de juiste volgorde enorm belangrijk.

Start met een cleanser, of het nu in crème-of schuimvorm is, die draagt bij tot een diepe reiniging. Micellair water, dé beautyhype van het jaar, verwijdert vervolgens de allerlaatste restjes vuil en verzacht je huid. Een deep cleanse is belastend voor je huid, dus vergeet hierna zeker geen aangepaste moisturizer te gebruiken. Een scrubbeurt of gezichtsmasker limiteer je best tot één keer per week.

Tip: was je gezicht met koud water, dat bevordert de bloedsomloop en zorgt voor een gezonde glow. Dep je huid droog in plaats van te wrijven, dat kan voor irritaties zorgen.