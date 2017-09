Limburgers op huwelijksreis verrast door orkaan Irma: “We zijn heel ongerust en bang”

Genk -

Genkenaar Gino Berlingieri en zijn kersverse echtgenote zijn op huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek. Een reis van 4.500 euro, maar sinds gisteren is de pret over. “We krijgen totaal geen informatie van het reisbureau”, zegt Gino. “Nu moeten we op onze hotelkamer blijven, meer weten we niet. Niemand heeft op ons voorhand verwittigd. Onze kamer bevindt zich op de derde verdieping, vlakbij de zee. We zijn heel ongerust en bang, we hebben zelf het bed en de matras tegen de raam geschoven als bescherming. Het regent hier ondertussen al verschrikkelijk hard.”