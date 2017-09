Kritische Indiase journaliste doodgeschoten aan haar voordeur

In India is een regeringskritische journaliste doodgeschoten. De 55-jarige Gauri Lankesh werd dinsdagavond laat aan de toegangsdeur van haar huis in Bengaluru (vroeger Bangalore) van kortbij neergeschoten door onbekenden op een motorfiets. Dat heeft de politiechef van de zuidelijke miljoenenstad laten weten. Er loopt een onderzoek.

Lankesh was de uitgeefster van een lokaal weekblad. Ze had zich in artikels kritisch uitgelaten over de hindoenationalistische regeringspartij BJP en vertegenwoordigers van die partij in de deelstaat Karnataka. De journaliste was vorig jaar voor een dergelijk artikel wegens laster tot zes maanden cel veroordeeld. Onlangs kwam ze op borg vrij.

De moord zorgde woensdag voor veel commotie in de Indiase (sociale) media. In New Delhi en Mumbai zijn demonstraties gepland. De hindoenationalisten wordt aangewreven steeds vaker op te treden tegen kritische journalisten en intellectuelen.