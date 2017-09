180 starters in fotografie aan QRIOS

Tongeren - Digitale fotografie is 'hot' en dat hebben ze gemerkt aan QRIOS Tongeren.

Maar liefst 180 cursisten fotografie namen deze week de start voor het nieuwe schooljaar, op 8 verschillende niveaus. Nooit eerder volgden zoveel mensen een avondopleiding fotografie aan QRIOS Tongeren. Bij dat aantal ook 23 nieuwe cursisten in het eerste jaar (zie foto). Zij volgen het eerste jaar op dinsdagavond en nog tot volgende week kunnen nieuwkomers nog aansluiten.

Interesse om nog in te stappen of in januari te starten op een andere avond ? Contacteer ons gerust: viio@qrios.be