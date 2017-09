Twee verdwenen meisjes 80 km van huis bevrijd uit klauwen van tienerpooiers

Tien dagen ontbrak elk spoor van twee meisjes van 14 en 15 uit de Vlaamse Ardennen. Ze werden het laatst op een lokale fuif gezien. Maandagnacht werden ze door de Antwerpse politie gered uit de klauwen van tienerpooiers.

In ­alle discretie zochten Child Focus, ­politie en gerecht in alle uithoeken van het land. Hun ouders vreesden ­immers dat ze in de greep waren geraakt van tienerpooiers. De twee ­beïnvloedbare pubermeisjes hadden eerder al gelijkaardige problemen.

De vrees van de ouders werd gisteren waarheid. Antwerpse agenten vonden de meisjes maandagnacht terug, zwaar onder invloed van drugs. ­Allicht zaten ze compleet in de invloedssfeer van minderjarige pooiers. “We gaan nooit weten wat ze exact hebben moeten doorstaan”, ­reageert een ouderpaar.

“Onze dochter van vijftien zei dat ze niet huiswaarts kon, geen eten kreeg en dingen moest doen die ze niet wilde doen.” Hun dochter was zo verdoofd toen ze gevonden werd, dat een grondig verhoor onmogelijk bleek. “Mijn arme meisje was helemaal gedrogeerd”, zegt haar mama. “Er kwam enkel wartaal uit. Ze herinnert zich amper iets van de voorbije ­dagen. Ze zei dat ze heel bang was geweest, dagenlang niet gegeten had en pijn had aan haar schouders en benen.”

Niet de eerste keer

De ouders ­eisen dat de daders opgepakt en gestraft worden. Het is echter niet hun eerste aanvaring met dit fenomeen. Dat ze rond de jaarwisseling al eens naar de politie stapten om een klacht in te dienen over potentiële tienerpooiers die hun dochter lastigvielen, maakt hen kwaad.

“Er zal de voorbije anderhalve week door Child Focus en de politie ongetwijfeld hard gezocht zijn. Maar die zoektocht was niet nodig geweest als eerder dit jaar kordater was opgetreden. En als bepaalde instanties onze noodkreet serieus hadden genomen.”