MontevideoRocco Morabito (50), de cocaïnekoning van Milaan, die 23 jaar geleden de benen nam, is afgelopen weekend op zijn onderduikadres in Uruguay opgepakt. Al die tijd leefde hij er onder een valse naam, maar toen hij zes maanden geleden zijn dochter inschreef in een school, gebruikte hij domweg zijn echte naam. Toen de politie zeker was dat het om Morabito ging, viel ze binnen in zijn hotelkamer.