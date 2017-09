BrusselAls de regering het pensioen van werkloze vijftigplussers durft te verlagen, dan stapt PVDA naar het Grondwettelijk Hof. Of die verlaging doorgaat is voorlopig onduidelijk. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wil geen uitzondering meer voor vijftigplussers. Maar daar is regeringspartner CD&V dan weer vierkant tegen. De regeling zou in elk geval een effect hebben op zeer grote groep mensen: 42.936 vijftigplussers in Vlaanderen zijn al langer dan één jaar werkloos.