Achelse Kluis wordt ‘boerderij van hoop’ voor ex-verslaafden

Hamont-Achel - De katholieke commune ‘Fazenda da Esperança’ start volgende lente een besloten leefgemeenschap voor ex-verslaafden in de Achelse abdij. De organisatie zocht al langer een vestiging in Nederland of België en vindt die nu in de Achelse Kluis, pal op de grens. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, gaf zijn toestemming na een vraag van de abt van Westmalle, verantwoordelijk voor Achel. Alle betrokken partijen verklaren blij te zijn met een nieuwe toekomst voor de oude Kluis.

Op dit ogenblik leven er nog welgeteld twee broeders in de Achelse abdij. Ooit waren er dat 140. Broeder Gaby is vooraan in de tachtig, broeder André een mid-zeventiger. Zij zullen binnen het abdijcomplex ...