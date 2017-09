Bilzen -

“Ik ben die brandweermannen eeuwig dankbaar”, zegt Theo Steegen (78) met gestokte stem. De Bilzenaar zag gisterenochtend ei zo na zijn privébibliotheek met maar liefst 30.000 boeken in de vlammen opgaan. “Rond 7 uur bonkte er iemand op onze voordeur en riep ‘brand, brand, brand!’. Ik liep naar buiten en zag de garage die pal tegen mijn bibliotheek ligt in lichterlaaie staan”, vertelt Theo. “Het is gedaan met mijn bib, dacht ik meteen.” Theo verzamelt al sinds zijn twaalfde boeken en is vandaag eigenaar van de grootste privébibliotheek van Limburg. “Zonder mijn bibliotheek is mijn leven voorbij.”