VIDEO. “Altijd helm op sinds fietsongeval”

Hasselt - Bij de start van het nieuwe schooljaar bulkt het weer van de fietsertjes in het verkeer. Steeds meer kinderen dragen een fietshelm. Al zijn niet al die helmen even veilig, zo blijkt uit onderzoek van Test-Aankoop. Op basisschool De Kievit in Kiewit draagt ongeveer een derde van de fietsers een helm. “Ik draag al mijn hele leven lang een helm als ik op de fiets kruip”, zegt Wander Snijkers (10). “Waarom? Omdat dat gewoon veiliger is.”

In basisschool De Kievit in Kiewit (Hasselt) is de fietshelm behoorlijk ingeburgerd. Ongeveer een derde van de fietsende leerlingen draagt er een. “Ik draag een helm omdat mijn ouders dat graag willen, maar ik vind het zelf ook beter. Als ik val, dan heb ik tenminste geen pijn”, zegt leerling Renz Vanhees (10). “Ik heb trouwens pas een nieuwe helm gekregen. Deze is veel zachter en is ook een stuk veiliger.” Ook Rube Elsen (10) en Wander Snijkers (10) dragen steevast een helm als ze op hun fiets kruipen. “Ik voel er me veiliger mee”, zegt Rube. “En ik vind mijn helm ook heel mooi.”

Hersenschudding

Joppe (8) en Cisse (5), de kleinkinderen van Eddy Engelen, dragen ook altijd een helm. “Twee jaar geleden is Cisse nog in het ziekenhuis beland na een fietsongeval”, zegt Eddy. “Joppe was gevallen met de fiets en terwijl zijn vader hem wilde helpen, viel zijn fiets waar Cisse achterop zat. Hij had toevallig zijn helmpje niet op, viel met zijn hoofd op de stoeprand en had een hersenschudding. Sindsdien hebben Joppe en Cisse altijd een helm op als ze op de fiets zitten.”