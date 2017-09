Susato ensemble bij het aperitief in Muscadet

Hasselt-Centrum

Hasselt - Het maandelijks aperitiefconcert Muscadet in het Stadsmus werd vorige zondag verzorgd door het blokfluitensemble Susato. Naar aanleiding van de 25-jarige Japanse tuin staken ze aangepast Japanse muziek in hun repertoire.

Het ensemble Susato speelt vooral muziek uit de renaissance en de barok. Met blokfluiten in alle maten en voor de gelegenheid aangevuld met een cello vormt Susato een bijzondere en aparte muziekgroep in Hasselt. Zij repeteren wekelijks. In het Stadsmus brachten zij voornamelijk werk van Wildmann, Gibbons en Telemann. Maar ook de oosterse muziek kreeg aandacht met Sakura en New Year Japan. Zij herdachten ook de Virga Jesse feesten met het Virga Jesselied.

Volgende maand - op 1 oktober- speelt Tim Finoulst de beste jazz op gitaar tijdens het aperitief.