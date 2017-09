De politie heeft een 14-jarige jongen opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw in Valkenburg te hebben aangerand. Hij werd thuis gearresteerd en meegenomen naar het bureau voor verhoor.

De jongen zou zich afgelopen maandag hebben vergrepen aan de vrouw aan de Parallelweg in Broekhem-Noord. In die wijk is het al maanden onrustig. Dieptepunt is het handgemeen tussen een groep jongeren en de 65-jarige buurtbewoner Willem Evers, waarbij laatstgenoemde om het leven kwam.