Zware aardbeving in Noord-Korea, mogelijk nucleaire test

In Noord-Korea heeft zich zondag een zware aardbeving voorgedaan met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Eerdere deze nacht kondigde het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA aan dat het regime een waterstofbom gebouwd heeft, die met intercontinentale raketten afgevuurd kan worden.

Volgens Amerikaanse seismologen komt de kracht van de aardbeving overeen met die van een zware explosie. De beving vond plaats in de omgeving waar Noord-Korea eerder nucleaire testen hield. Zuid-Koreaanse bronnen stellen zelfs dat het om de nucleaire installatie van Punggye-ri gaat in de provincie Kilju.

"Wij bevestigen in naam van de regering dat Noord-Korea een nucleaire test heeft uitgevoerd", verklaarde de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono aan Japanse journalisten.

Pyongyang had zelf vroeger op de dag gemeld, dat ze over een waterstofbom hadden ontwikkeld die op een nieuwe intercontinentale raket kan gemonteerd worden.

De staf van het Zuid-Koreaanse leger had eerder op de dag al meegedeeld dat er een "aardbeving" was vastgesteld vlakbij de nucleaire testsite van Punggye-ri. Volgens het Amerikaanse geologische instituut USGS had de beving een kracht van 6,3 op de schaal van Richter, wat betekent dat de kracht groter was dan die van vorige tests. Tien minuten na de eerste beving was er een tweede met een kracht van 4,6, zo meldde een Chinees geologisch instituut.

Volgens experts zou de springkracht van het nieuwe wapen kunnen variëren van tien kiloton tot meerdere honderden kiloton. De beweringen zijn nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. De springkracht van een waterstofbom is vele malen groter dan die van een ‘normale’ atoombom.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un heeft zondag tijdens een bezoek aan een fabriek voor nucleaire wapens van een technologische doorbraak gesproken. Hij is ‘trots op de onbedwingbare kracht van de Noord-Koreaanse strijdkrachten’.