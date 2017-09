Vier keer goud voor Hermien Peters op BK kajak

Willebroek - Op de eerste wedstrijddag van het Belgisch kampioenschap kajak kortebaan werden zaterdag in Willebroek de finales over 200 en 500 meter afgewerkt. De finales waren van een uitzonderlijk hoog niveau, want die werden gekleurd door Artuur en Hermien Peters, respectievelijk de tweevoudige vicewereldkampioen U23 en de regerende Europese kampioene bij de beloften in de K1 500 meter, en door sprintkampioen Jonathan Delombaerde, die tegen zijn gewoonte in ook in de 500 en 1000 meter zal starten.

Hermien Peters (Neerpeltse WC) ontpopte zich op de eerste wedstrijddag al snel tot de slokop van dit NK. De Europese kampioene startte in vier races en bleek evenveel keer onklopbaar. In de K1 200 meter en de K1 500 meter was ze haar K2-clubgenote Lize Broekx telkens iets te snel af. In de K2-races stond dan weer geen maat op dit internationale duo, dat onlangs nog de B-finale van het WK elites won.

Vier op vier dus voor Hermien Peters, een huzarenstuk dat broer Artuur Peters niet kon evenaren. De vicewereldkampioen U23 won wel de K1 500 meter en pakte in de K2 200 meter ook met een eerste stunt uit door daarin samen met Toon Broekx het goud af te snoepen van sprintspecialist en titelverdediger Jonathan Delombaerde, die een Harelbeekse tandem vormde met junior-international Mattice Slabain. Jonathan Delombaerde, vierde op het WK U23, zette in de K1 200 meter wel orde op zaken en verwees Arthuur Peters daarin op zijn beurt naar het zilver.

De verrassing van de dag viel in de K2 500 meter bij de mannen te noteren. Daarin namen de gewezen internationals Toon en Piet Broekx de maat van dat ander Neerpeltse broederpaar William en Artuur Peters. Artuur Peters bleef daardoor op twee keer goud en twee keer zilver steken. Anderzijds lijkt zijn clubgenoot Toon Broekx na die eerste wedstrijddag met twee keer goud en één keer brons goed op weg om de revelatie van dit BK te worden.