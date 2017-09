WK KWALIFICATIE. Isco dolt met Italianen en loodst Spanje naar ruime zege

Spanje heeft Italië met 3-0 afgedroogd. Man van de Match was Isco, die in zijn vertrouwde Bernabeu dolde met de Italianen. De ster van Real Madrid was goed voor twee doelpunten, ex-ploegmaat Alvaro Morata legde de eindstand vast. Spanje doet zo een goede zaak met het oog op een ticket voor het WK in Rusland.

Isco steekt duidelijk in bloedvorm. De aanvallende middenvelder speelde zaterdagavond als ‘valse’ negen en dat plan werkte uitstekend. Omringd door Asensio, Iniesta en Silva blonk de 25-jarige Isco uit. Na minder dan een kwartier deed hij Bernabeu een eerste keer ontploffen, met een prachtige vrije trap. De bal ging dan wel niet perfect in de bovenhoek, maar Buffon had geen schijn van een kans tegen de geweldig aangesneden trap van de Spanjaard.

Op het halfuur sprongen de thuisfans een tweede keer massaal recht. Opnieuw Isco dolde aan de rand van de zestien met de Italiaanse defensie en verschalkte Buffon een tweede keer, ditmaal met een lage schuiver. De Squadra Azurra stond erbij, keek ernaar en was niet in staat om iets terug te doen. La Roja dolde met de tegenstand, invaller Alvaro Morata deed het Spaanse publiek met een derde treffer nog een keer kraaien van plezier. Een tweede treffer van de Chelsea-spits werd nog afgekeurd, maar daar maalde niemand om. Isco kreeg nog een verdiende applauswissel coach Lopetegui, onder een staande ovatie verliet hij het veld.

Foto: REUTERS

Nog inverloor Israël verrassend in eigen huis van het kleine Moldavië. Club Brugge-speler Lior Refaelov kwam niet van de bank, hij zag Pandev het enige doelpunt van de wedstrijd maken. Israël is zo vierde in de poule en ziet Albanië uitlopen. De Albanezen wonnen met 2-0 van rode lantaarn Liechtenstein.

Servië kende in eigen huis geen problemen met Moldavië. Het stuurde de rode lantaarn vanmet een droge 3-0 terug naar huis. Gacinovic en Kolarov zorgden voor de 2-0 ruststand, na de pauze maakte ex-Anderlechtspeler Aleksandar Mitrovic er nog 3-0 van. Ivan Obradovic en Uros Spajic, beiden verdediger bij Anderlecht, kwamen niet in actie. Servië zag co-leider Ierland punten verliezen op het veld van Georgië, het werd daar 1-1. Daardoor staat Servië alleen aan de leiding in de groep, met twee punten meer dan de Ieren en vier meer dan Wales. De Welshmen wonnen thuis met het kleinste verschil van Oostenrijk. Woodburn maakte een kwartier voor tijd de enige treffer.

Inziet het er niet goed voor Turkije. Het ging op bezoek bij Oekraïne met 2-0 onderuit. Yarmolenko ontpopte zich tot het zwarte beest van de Turken, de rechterflankspeler legde er voor de rust twee tegen de touwen en besliste daarmee meteen de wedstrijd. Oekraïne doet daarmee een goede zaak, want het klimt voorlopig naar de eerste plaats in de poule. Groepsleider Kroatië kon zijn wedstrijd tegen Kosovo wel niet afwerken omwille van wateroverlast, zijn kunnen later nog hun plaats bovenaan heroveren. Nummer drie IJsland ging dan weer verrassend onderuit bij Finland. De Finnen pakken daarmee hun eerste zege van het de campagne, het ging al vijf keer onderuit. IJsland kwam al vroeg op achterstand door een treffer van Ring. Het kon daar niets tegenover stellen en moest in het laatste kwartier met tien man verder. Gislason pakte op drie minuten tijd twee gele kaarten en mocht gaan douchen.