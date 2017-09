Geen EK-finale voor kansloze Red Dragons na pandoering tegen Rusland

De Red Dragons zijn er niet in geslaagd om te stunten in de halve finales van het EK volleybal. Tegen Rusland ging het in drie sets kansloos onderuit. De Belgische volleyballers liepen van begin af aan achter de feiten aan en konden nooit aanspraak maken op meer. De setstanden waren 25-14, 25-17 en 25-17.

De Russen begon meteen oppermachtig en liepen in geen tijd uit tot 20-10. De Red Dragons konden niet terugvechten en verloren de eerste set met 25-14. In de tweede set konden de troepen van bondscoach aanvankelijk wel gelijke tred houden. De kloof bleef een tijdje beperkt tot één punt. Dan kregen de Russen opnieuw meer vat op de partij en schakelden ze een versnelling hoger. Ze stoomden door naar 25-17 setwinst.

De Belgen stonden met de rug tegen de muur in de derde set, maar van een spectaculaire comeback was geen sprake. De Dragons zagen Rusland meteen uitlopen tot 5-1, een afstraffing leek in de maak. Onze landgenoten konden wel even de rug rechten, maar meer dan een korte opflakkering was het niet. De Russen kenden geen problemen meer en serveerden de wedstrijd uit met 25-17. De topfavoriete liet zich dus niet verrassen en staat in de finale van het EK.

Foto: EPA-EFE

België kroonde zich in de eerste ronde van het EK tot winnaar van zijn poule. De Red Dragons boekten in groep D overwinningen tegen titelhouder Frankrijk (FIVB-9/3-2), Turkije (FIVB-27/3-2) en Nederland (FIVB-25/3-0). Nadien ging in de kwartfinales zesvoudig Europees kampioen Italië (FIVB-4) met 3-0 voor de bijl.

Duitsland staat in finale EK volley na spectaculaire comeback

Tegenstander in de finale voor Rusland wordt Duitsland. De Duitse nationale volleybalploeg plaatste zich eerder op zaterdag al voor de finale van het EK. Duitsland werkte in Krakau in de halve finales een 2-0 achterstand weg tegen Servië. De setstanden waren 24-26, 15-25, 25-18, 27-25 en 15-13. De Serviërs lieten twee matchballen onbenut.

Voor Duitsland, dat tussen 2012 en 2016 getraind werd door huidig Belgisch bondscoach Vital Heynen, zal het de eerste EK-finale worden.