‘s Werelds nummer één Pliskova ontsnapt aan uitschakeling op US Open, winnares Roland Garros naar huis

‘s Werelds nummer een Karolina Pliskova heeft zaterdag de derde ronde van het US Open maar nipt overleefd. De Tsjechische klopte de Chinese Zhang Shuai (WTA-27) in drie sets (3-6, 7-6 en 6-4). Zhang liet een matchbal onbenut.

Pliskova neemt het in de volgende ronde op tegen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA-91) of de Roemeense Monica Niculescu (WTA-57).

Vorig jaar stond Pliskova in de finale van het US Open. Toen moest ze de zege aan de Duitse Angelique Kerber (WTA-6) laten. Dat is tot dusver de enige keer dat de Tsjechische de eindstrijd van een grandslamtoernooi bereikte.

Foto: AFP

Voor Jelena Ostapenko (WTA-12) is de derde ronde van het US Open het eindstadium geworden. De 20-jarige Letse, in juni nog de verrassende winnares van Roland-Garros, verloor zaterdag van de Russin Daria Kasatkina (WTA-38) in twee sets: 6-3 en 6-2.

Ostapenko bereikte in juli nog de kwartfinales op Wimbledon, maar werd in augustus uitgeschakeld in de eerste ronde van de toernooien van Toronto en Cincinnati.

Kasatkina treft in de volgende ronde de Estse Kaia Kanepi (WTA-418) die uit de kwalificaties komt.