VIDEO. Jeugdspelertjes Spouwen-Mopertingen worden gek na winning goal tegen Bocholt

In een erg aangename derby gaven Spouwen-Mopertingen en Bocholt de kijkers waar voor hun geld. De bezoekers waren dominant voor de pauze en gingen de rust in met een geruststellende 0-2-voorsprong. De ontketende thuisploeg toonde in de tweede periode echter een totaal ander gezicht en scoorde drie keer. Van een ommekeer gesproken. Jeugdspelertjes van Spouwen achter het doel van de tegenpartij werden helemaal gek na de winning goal.

“Dit mochten we nooit uit handen geven”, sprak een zichtbaar teleurgestelde Bocholt-trainer Licata. “Na het bekersucces van vorig weekend leefden we op een wolk. We dachten dat het vanzelf zou gaan. Deze ploeg kan heel goed voetballen, maar we kunnen een match nog niet doodmaken en op bepaalde posities missen we misschien ook wat duelkracht.”

Uiteraard heel andere geluiden bij zijn collega Jan Schoefs, die zijn team vanuit een verloren gewaande positie zag terugkomen. “We hebben een geweldige kleedkamer. Dat zag je na de pauze aan de manier waarop de jongens terugknokten. Ik wil ook een pluim geven aan het bestuur, dat inging op mijn vraag naar versterking. De late komst van Aka Etien bleek een schot in de roos.”

Henry Odutayo (l, Bocholt) vecht een luchtduel uit met Gijs Brouwers en debutant Aka Etien Foto: MiSt

Voor het donker

De bezoekers wekten de indruk dat ze nog voor het donker thuis wilden zijn en probeerden de gastheren te overpoweren met een hevige start. Ze kwamen met snel combinatievoetbal uit alle hoeken opgedoken en dreigden ook enkele keren, onder meer via aanvaller Odutayo.

Net toen de storm leek over te waaien, sloegen de gasten toe. Bij een interceptie liet de debuterende Aka Etien zich in de luren leggen door Odutayo, die handig van zijn tegenstander wegdraaide en de bal onder Grootaers pegelde. Even later trof Bongiorno nog de onderkant van de lat.

Voorjans tegen ex-club

Het was maar uitstel, want voor rust maakte Voorjans er toch 0-2 van. De Nederlander glipte door de buitenspelval en liet Grootaers kansloos. Bocholt was de betere ploeg en dwong ook de beste kansen af, maar na de pauze veranderde het spelbeeld.

Spouwen-Mopertingen speelde plots bevrijd en trok richting Wertelaers. Bij een van de eerste aanvallen halveerde Haenen met een forse kopstoot de achterstand. Negen minuten later stonden de bordjes gelijk. Dingenen heeft een patent op vrijschopgoals en deed zijn reputatie alle eer aan met een rake streep.

Bij Bocholt bleven de fraaie bewegingen van de eerste helft volledig achterwege. Mirko Licata moet in de dug-out zwaar gevloekt hebben, zeker toen Yildiz ruim tien minuten voor tijd met een fantastische omhaal voor de 3-2 zorgde. Bocholt reageerde aangeslagen en kwam nauwelijks nog in de buurt van Grootaers.

SPOUWEN-MOPERTINGEN: Grootaers; Wijnen, Haenen, Aka Etien, Brouwers; Dingenen, Geurts, La Mantia, Thijskens (90' Thijskens); Poell (87' Farssi), Yildiz (89' Telegrafo)

BOCHOLT: Wertelaers; Pellegriti, Scheelen, Palmans, Dieme; Wang (85' Vanhaen), Bongiorno, Van den Putte, Didden (58' Al Kamouchi), Voorjans (85' Putzeys); Odutayo

DOELPUNTEN: 28' Odutayo 0-1, 44' Voorjans 0-2, 57' Haenen 1-2, 66' Dingenen 2-2, 79' Yildiz 3-2

GELE KAARTEN: 13' Didden, 68' Haenen, 79' Yildiz

RODE KAARTEN: geen

SCHEIDSRECHTER: Arno Schepers

TOESCHOUWERS: 450