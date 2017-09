Zo ziet het irritante broertje van Lizzie McGuire er nu uit

Herinner jij je het irritante broertje van Lizzie McGuire (gespeeld door Hillary Duff) nog? Wel, kleine jongens worden groot. De acteur is ondertussen 27 jaar oud en opgegroeid tot een knappe kerel, die heel wat harten sneller doet slaan.

Ondertussen is het al dertien jaar geleden dat we Jake Thomas als Matt op tv zagen. Het jongere en dertienjarige broertje van Lizzie McGuire had zo zijn memorabele momenten in de serie. Maar nu is hij zijn groene haren kwijtgeraakt.

Het acteren is de man nog niet verleerd, maar hij speelt geen irritante kleine broer meer. Je kan hem zien opduiken in verschillende series zoals CSI, Criminal Minds en ER. Verder houdt hij zich vol passie bezig met fotografie, waarvan je de resultaten kan bekijken op zijn Instagramaccount.

1. Cut a hole in the box. 2. Put your camera in the box. 3. She cant hear your camera in the box. Een bericht gedeeld door Jake Thomas (@sirjakethomas) op 13 Mei 2017 om 7:44 PDT

Jake is nog altijd heel goed bevriend met zijn “grote zus”, Hillary Duff. Ook de andere acteurs komen nog regelmatig samen. een tijdje geleden zijn ze nog gespot, terwijl ze samen gingen bowlen.