Je laten oplichten via Facebook: zo werkt het

De gebruikers van sociale media zijn de afgelopen weken opnieuw geconfronteerd met oplichtingspraktijken met grote merken. Om gebruikers te waarschuwen en om uit te zoeken hoe de oplichters te werk gaan hebben agenten van de federale politie - u raadt het nooit - zich laten oplichten.

De oplichters gebruiken ronkende namen zoals Primark, Ikea, Samsung en Apple.”Uit de vele shares en likes van dit bericht blijkt duidelijk dat veel Facebookleden zich van geen kwaad bewust waren”, aldus de politie. Niets is echter minder waar.

De eerste stap om ‘deel te nemen’, is het bericht sharen. Vervolgens moet je op een link klikken die naar een pagina leidt waar je een cadeau mag kiezen. De agenten van de federale kozen voor een aankoopbon van Ikea. Daarna volgt een lange enquête, maar hey! Het leven is aan de doorzetters, toch?

“Daarna moesten we ons inschrijven om de aankoopbon te ontvangen. We werden verzocht om de klassieke identificatiegegevens te verstrekken: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Een kleine vermelding gaf aan dat we voortaan maandelijks drie reclamemails zouden ontvangen. Na een klik op de knop ‘volgende’ moesten we 3 euro verzendkosten betalen voor de aankoopbon waarop we nu recht hadden!”

YES gewonnen! Toch niet, want de agenten ontdekten dat ze eigenlijk intekenden voor een abonnement bij Parfum Doux. Dat abonnement is overigens waardeloos: het is niet duidelijk op wat je je abonneert en “bovendien is het abonnement zeer moeilijk opzegbaar, los van het feit dat ze helemaal geen cadeaukaart hebben ontvangen.”

U bent bij deze gewaarschuwd!