Derde oefensessie GP van Italië ingekort door hevige regen

De laatste oefensessie voor de GP van Italië is bijna volledig verregend.

Voorafgaand aan de derde oefensessie was het stevig beginnen regenen in Monza. De rijders werden dan ook geconfronteerd met compleet andere omstandigheden dan op vrijdag.

De F1-bolides werden aangepast aan een regenafstelling maar de derde oefensessie ging omwille van de hevige regenpas om 11u44 van start.

Slechts een dik kwartier werd er dus gereden. Ervaring opdoen was cruciaal, aangezien er mogelijk op een natte baan gekwalificeerd zou moeten worden.

Whiting: "If rain carries on we would schedule #Quali for tomorrow AM but I really don’t think it will come to that" #ItalianGP ???? #F1 pic.twitter.com/8PPAbkMx1X