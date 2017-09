VIDEO. Johan Sauwens stelt nieuwe open stadslijst voor

Bilzen - Trots op Bilzen, zo noemt de nieuwe open stadslijst waarmee een aantal onafhankelijke Bilzenaren samen met Johan Sauwens en de ganse groep CD&V-Nieuw in oktober 2018 naar de kiezer stappen. “We willen weer terug dynamiek in de stad die onder het huidig beleid compleet is stil gevallen."

"Momenteel stellen we de lijst samen waarin ook heel wat nieuwe gezichten zullen opduiken. Samen willen we met #TOB bouwen aan een nieuwe start voor Bilzen en haar deelgemeenten.”, aldus Johan Sauwens. Of hij ook gaat voor de burgemeesterssjerp? “Om daar op te antwoorden is het nog te vroeg, we zijn nu volop bezig om de groep te vormen. Ik wil me honderd procent gaan inzetten voor onze groep en voor onze stad.”, stelt de 66-jarige politicus die er duidelijk zin in heeft.

“Ik zit inderdaad vol ideeën en werkkracht en ik heb ‘goesting’. Bovendien kon ik de roep van de mensen niet negeren. Dagelijks krijg ik de vraag of ik alsjeblieft terug wil opkomen bij de volgende verkiezingen. Dat wil ik, maar dan in een nieuw samenwerkingsverband van alle Bilzenaren. We willen met #TOB de dynamiek terug brengen. Want onze stad dreigt stil te vallen.”