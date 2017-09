Overpelt en Neerpelt op zoek naar naam voor fusiegemeente

Overpelt / Neerpelt - Neerpelt en Overpelt gaan op zoek naar een nieuwe naam voor hun fusiegemeente van 32.500 inwoners. Tot en met 15 september zijn voorstellen welkom. Een volksjury zal dan 3 namen selecteren.

Uiteindelijk kunnen de inwoners zelf beslissen, wat het wordt. Begin november is dan de nieuwe naam bekend, op 18 december nemen de gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt de definitieve beslissing voor de fusie. Ook is de lijst bekend van de 52 straten, die van naam veranderen, 26 in elke gemeente. Ook hier wordt de hulp van de burgers ingeroepen.