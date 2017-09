Orléans Autovlucht maakt winnaars bekend en blikt vooruit naar slotevent

Volgende week vrijdag 8 september is het eindelijk zover. Dan vindt onze slothappening plaats van het Jubileumjaar van de Horta-HBvL-Orléansvlucht. Onze autovlucht werd dit jaar voor de vijftigste keer georganiseerd door de Limburgse Fondclub en onze krant. Bijna 15.000 Limburgse duiven werden op zaterdag 22 juli gelost in Fay-aux-Loges, nabij Orléans. Een veertig tal lezers gingen met ons mee om de duiven in vrijheid te stellen. 24 uur waren ze onderweg voor één minuut sensatie, maar het was het allemaal meer dan waard. Deze uitgave van de Autovlucht werd de vlotste en snelste in haar roemrijk bestaan.

De hoofdvogel werd dit jaar –opnieuw- afgescohten door Pierre en Theo Nijs uit As. Zij slaagden er als eerste liefhebbers in om onze wagen, de Suzuki Baleno van garage De Baets, voor de tweede keer op rij te winnen. Ongezien en een unieke prestatie van vader en zoon Nijs.

De viering aan huis bij de familie Nijs zal gepaard gaan met een kleine receptie en ons Cristal-terras. Vrijdag 8 september, stipt om 13u30, gaan we aanbellen in de hoop dat ze thuis zijn om hun wagen te ontvangen… Zij zullen toegejuicht worden door familie, vrienden en afvaardiging vanuit het gemeentebestuur.

De slotavond van ons Orléansjaar zal een feest worden voor alle duivenliefhebbers, laureaten van de vlucht, hun familie en vrienden.

Samen met onze partners kunnen we zorgen voor een overvolle prijzentafel. Zo zullen er meer dan tweehonderd duivenmelkers een waardevolle prijs ontvangen tijdens de huldigingsavond.

Feestavond met royaal banket

Wij nodigen alle duivenliefhebbers en hun entourage uit om met ons mee te genieten van een gezellig en heerlijk buffet – ondersteund door sfeermakers Jos Roofthooft en Playtime. Je kan hiervoor nog inschrijven en betalen tot en met maandag 4 september en dit voor slechts 20 euro per persoon.

Deelname is geldig na betaling op rekening BE49 3350 2746 3271. Vermeld zeker naam en het aantal deelnemers!

Meer info op 011 82 52 75 (Roger Bos) of jean.fastré@hotmail.com.

Ons menu van de avond:

Koud buffet: gerookte zalm, zalm Bellevue, perzik/tonijnsla, gehaktballetjes in tomatensaus, kippenboutjes, meloen met parmaham, hamrolletjes met asperges, aardappelsla, tomaat/komkommer/mozzarella, zomerse pastasalade, kaasschotel met druiven, broodjes en sauzen.

Warm buffet: scampi met looksaus, gegratineerd vispannetje, kalkoenfilet met champignonsaus, varkenshaasje met mosterdsaus, gegratineerde patatjes, seizoensgroentjes

Dessertenbuffet: duo chocomousse, tiramisu met amarettokoekje, roomsoesjes, assortiment gebakjes.

Avondprogramma

De deuren zwaaien open, voor de mensen die wensen mee te genieten van een gezellig en heerlijk samenzijn tijdens het banket, om 17u45 van de Evenementenhal Den Dijk, Rozenkransweg 4 in Zonhoven.

Het banket start om 18 uur en sluit af om 19u30.

Aansluitend, omstreeks 19u40, starten we met onze huldigingen en uitreikingen tijdens onze gala-avond. Avondkledij is gewenst, maar niet verplicht. Hierop verwachten we natuurlijk alle winnaars, mochten zij hun buikje nog niet rond hebben gegeten bij ons. (De prijzen dienen deze avond persoonlijk opgehaald te worden. Anders blijven ze van de organisatie.)

De topanimatie is in handen van Jos Roofthooft en het duo Playtime. Wij voorzien als extraatje een fameuze en gratis aanwezigheidstombola. Ook de 49 oud-autowinnaars, of hun familieleden, zijn van harte welkom. Zij ontvangen een uniek aandenken van ons.

Een overzicht van alle winnaars: