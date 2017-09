Hasseltse drugsbende “bevoorraadde half Europa”

Hasselt - Het Oostenrijkse gerecht en de Belgische politie hebben samengewerkt om een internationale drugsbende op te rollen, die ruim tien jaar lang heroïne, cocaïne en amfetamines naar “half Europa”, waaronder Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Oostenrijk, heeft gesmokkeld. Opvallend feit: ze opereerden vanuit Hasselt.

De drugs kwamen binnen via de havens van Rotterdam en Antwerpen, waarna ze verscheept werden naar een woning van een Koerdische bendeleider, gehuisvest in Hasselt. Daar werden ze in gebruikershoeveelheden verdeeld en in omgebouwde wagens weg gesmokkeld. Bij verschillende invallen werden auto’s aangetroffen met verborgen delen onder het dashboard waar wel 5 kilo drugs in konden.

Vier bendeleden konden tussen mei en december 2016 gearresteerd worden door het Oostenrijkse gerecht, waardoor het gehele netwerk in kaart kon worden gebracht. De vier bendeleden zijn in het totaal veroordeeld tot 21,5 jaar. Nadien werden in Oostenrijk nog zo’n 9 kilogram heroïne en 75.000 euro in beslag genomen. De Belgische politie kon dankzij de steun en informatie van het Oostenrijkse gerecht de leider van de bende opsporen. In de Hasseltse woning werd 30 kilogram cocaïne, 12 kilogram heroïne, xtc, 10 pistolen, 10 smokkelwagens en 800.000 euro aan cash geld teruggevonden.

De Koerdische leider lichtte via sociale media zijn bendeleden in waar en wanneer ze drugs moesten ophalen of leveren. Vermoed wordt dat de bende met de heroïne alleen al, die overigens van erg hoge kwaliteit bleek te zijn, jaarlijks miljoenen euro’s verdiend heeft. De opbrengst zou naar Turkije versluisd zijn, vermoedelijk richting de Koerdische PKK.