Romelu Lukaku sluipt dichter bij recordhouders “Wil Belgisch topschutter aller tijden worden”

Met drie nieuwe doelpunten in de demonstratie op donderdag tegen Gibraltar (9-0) dikte Romelu Lukaku zijn totaal van goals in het Belgische shirt aan tot 26. De speler van Manchester United sluipt zo dichter bij het record van dertig treffers van Bernard Voorhoof en Paul Van Himst. “Ik wil dat record verbreken, maar mik vooral op titels met het team”, vertelde Lukaku vrijdag.

“Het zou mooi zijn om met meer dan dertig doelpunten de geschiedenis in te gaan”, zei de spits. “Maar wat echt telt zijn overwinningen in teamverband. Dat is belangrijker, en ook zo schrijf je geschiedenis. Ik kijk in die zin nog altijd op naar Thierry Henry (assistent-bondscoach, nvdr.). Van wat hij in zijn carrière bereikt heeft kan ik voorlopig alleen dromen. Ik wil in zijn voetsporen treden en steek elke dag veel van hem op.”

België kan in Griekenland zijn WK-ticket veilig stellen. Dan moeten de Duivels wel in het hol van de leeuw de drie punten pakken. Ook vier jaar geleden, na een 1-2 zege in Kroatië, dwongen de Belgen de kwalificatie voor het WK 2014 in Brazilië af op het veld van de grootste oncurrent. Lukaku was toen de matchwinnaar met beide Belgische goals. “Een unieke ervaring, maar die wedstrijd behoort nu tot het verleden”, meende ‘Big Rom’. “Elke partij verloopt anders, en de match in Griekenland zal geen kopie zijn van die in Kroatië. Maar wat vast staat is dat we het zondag willen afmaken. We gaan ons goed voorbereiden en zullen klaar zijn voor de strijd.”

Met een zege zondag in Griekenland zijn de Duivels altijd groepswinnaar, en zelfs met een gelijkspel mogen ze zich opmaken voor Rusland. Griekenland en Bosnië kunnen dan enkel nog op gelijke hoogte komen, maar dan is het doelpuntensaldo doorslaggevend en daarin zijn de Belgen ongenaakbaar met +31 tegenover +7 en +7.