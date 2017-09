Satanist en moedermoordenaar krijgt 1 jaar cel voor vernielen kapelletjes

Diepenbeek - De 35-jarige man die vorige maand zijn Poolse moeder (60) in Diepenbeek heeft onthoofd, is zopas door de Hasseltse rechtbank veroordeeld tot 1 jaar cel voor vandalisme.

In het najaar van 2015 en begin 2016 vernielde de Diepenbekenaar tot 16 keer toe een kapelletje. De schade bestond vooral uit verbrijzelde ruiten, onthoofde Mariasculpturen en stukgeslagen of ontvreemde beelden. Tijdens zijn proces zei Bartosz Z. een satanist te zijn die zich geprovoceerd voelde door “die idioten van christenen”. De politie kwam hem op het spoor op basis van camerabeelden, een getuige die hem een kapel zag vernielen en door het feit dat de verdachte zich uitte als een satanisme-aanhanger. De man, die sinds 9 augustus in de gevangenis zit nadat hij aan de Keizel in Diepenbeek een gruwelmoord pleegde, was niet present tijdens het voorlezen van zijn vonnis. Naar aanleiding van de onthoofding van zijn moeder ontstond er heel wat commotie dat het openbaar ministerie – na raadpleging van het deskundig verslag - niet de internering in de kapelletjeszaak bevolen had. “Niet gek genoeg”, luidde het. De Hasseltse rechter ging vrijdag evenmin tot internering over. Aan het OCMW van Diepenbeek, dat zich als enige burgerlijke partij stelde, is hij Een schadevergoeding verschuldigd. Zijn onmiddellijke aanhouding is bevolen.