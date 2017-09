14 jaar cel geëist tegen Mireille Gram voor moordpoging dochters: tweeling aanwezig op zitting

Het openbaar ministerie eist 14 jaar celstraf tegen Mireille Gram voor de dubbele moordpoging op haar dochters. Opmerkelijk: de tienermeisjes, ondertussen 16, waren aanwezig in de zittingzaal.

Gram, dochter van de steenrijke zakenman Tony Gram, heeft de feiten bekend. Het openbaar ministerie omschrijft haar als een egocentrisch monster dat haar kinderen op IS-achtige wijze probeerde te executeren.

De feiten dateren van de nacht van 27 op 28 september 2015, toen Mireille Gram in haar villa in Schoten de kamer van één van haar dochters (toen 14) binnen ging. Het meisje schrok wakker, en raakte zwaar gewond aan de hals. Het zusje raakte niet gewond. Na de moordpoging in september 2015 werden de kinderen aan haar ex-man toegewezen. Mireille Gram werd een tijdlang opgesloten in de gevangenis. Daarna werd ze opgenomen in een gesloten psychiatrische instelling. Momenteel is ze vrij onder voorwaarden. Ze mag geen contact hebben met haar dochters.