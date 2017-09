De wereld van illegale spermadonors: “Ik heb 60 kinderen zonder dat mijn vrouw het weet”

Wanneer koppels kindjes willen krijgen, gaat dat niet altijd van een leien dakje. Het kan een zware beproeving zijn met vallen en opstaan. Sommige families moeten zich wenden tot andere manieren, wanneer een natuurlijke zwangerschap onmogelijk blijkt. IVF is een optie, maar er is ook nog een donkere wereld van andere spermadonors te vinden op het internet. Zij “doen het” goedkoper en desgewenst ook in levenden lijve. In een BBC documentaire leggen de mannen uit hoe dat in zijn werk gaat.

De vraag naar spermadonors is in het Verenigd Koninkrijk veel groter dan het aanbod. De prijzen voor IVF lopen enorm op. Sommige mannen bieden dan ook “hun diensten” clandestien aan, aan een goedkopere prijs en soms op een lugubere manier. Hun motieven zijn niet altijd even ethisch, zo blijkt uit de documentaire.

Anoniem: “60 kinderen, zonder dat mijn vrouw het weet”

Eén van de mannen heeft ondertussen 59 kinderen, met nog zeven onderweg. “Mijn vrouw weet van niets. Samen hebben we zes kinderen. Maar in het totaal dus nog 66 extra. Ik neem het geheim mee tot in mijn graf”, beweert hij. “Als ze er ooit achterkomt, dat is een ramp.”

De reden waarom hij het doet? “Ik ga er niet over liegen, zo veel seks hebben is een groot voordeel. Da’s ook mijn voorkeur, natuurlijke inseminatie. Met onbeschermde seks kan je sperma spuiten met 40 kilometer per uur. Dat werkt sowieso beter. Dus de mensen zijn gemakkelijk te overtuigen.” Als het knappe vrouwen zijn, dan geeft hij eerst een massage, om nadien seks te hebben. “Dat is mijn handelskenmerk.”

George: “Mijn contacten? Die krijg ik via Facebook”

George doneert al meer dan vijf jaar sperma. Zijn contacten komen via Facebook of sociale media naar hem toe. In de documentaire is hij onderweg naar Chelsea (25) en Sarah (23) een lesbisch koppel dat heel graag kindjes wil. “Dat gebeurt heel vaak dat ik gewoon bij iemand thuis word uitgenodigd. Bij hen krijg ik een filmpje en word ik naar de badkamer gebracht om daar mijn ding te doen. Met een inseminatie kit, wat je online kan kopen, doen ze de rest.”

De vrouw betalen hem ongeveer 35 euro voor zijn reiskosten en zijn tijd. “Als ze naar de klinieken gaan, dan kost dat enorm veel geld. Het kan oplopen tot duizenden Britse ponden. Ze maken er in mijn ogen gewoon misbruik van, van het feit dat de vrouwen moeder willen worden. Dat is moreel verwerpelijk, vind ik.” Chelsea kreeg helaas een miskraam, maar George wil hen altijd opnieuw helpen wanneer nodig.

Jason: “We doen het in publieke toiletten, McDonald’s, treinstation ...”

Zo van die transacties gebeuren echter niet altijd in hygiënische of huiselijke settings. Integendeel, zo vertelt Jason. “We doen het in publieke toiletten, ejaculeren in de McDonald’s, doen transacties in treinstations. Het klinkt misschien raar, maar we maken onze deal wel zo eerlijk mogelijk. We beloven om hen zwanger te maken, we geven dan ook niet op tot ze zwanger zijn. Je bent hun laatste hoop”, klinkt het in de documentaire.