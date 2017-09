Verstappen en de vloek van de 13

Niets dan pech, dit seizoen voor Max Verstappen. In twaalf races kwam hij zes keer niet aan de meet, telkens door problemen waar hij zelf geen vat op had. Vorige zondag in Spa was de Maaseikenaar na zeven ronden al klaar. Maar wat lezen we in onze eigen krant, in februari al? “Red Bull is aan het flirten met zijn ongeluk?” Heeft het team de vloek van het nummer 13 over zichzelf uitgeroepen?