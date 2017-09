Leganes huurt Naranjo voor één seizoen plus optie

José Naranjo (foto) maakt het seizoen vol in de Primera Division bij de verrassende leider CD Leganes. De Madrileense club huurt de 23-jarige spits tot het eind van het seizoen van KRC Genk en verwierf ook een optie om hem daarna definitief aan te trekken. De deal was gisteren nog niet volledig administratief afgerond, maar omdat de Spaanse transfermarkt pas vanavond om 23.59 uur sluit, kan dat vandaag in alle rust gebeuren.

KRC Genk haalde José Naranjo in januari van dit jaar weg bij Celta de Vigo om mee het uitvallen van Nikos Karelis (gescheurde kruisbanden) op te vangen. Hij kon zich nooit volledig doorzetten in de Luminus Arena na een mislukte start, waarbij hij in de bekerreturn tegen Oostende een cruciale strafschop miste. Naranjo scoorde in totaal zeven keer in 22 officiële wedstrijden voor KRC Genk, waarvan vijf in play-off 2. Zijn laatste treffer was tegen Waasland-Beveren nog de allereerste van dit seizoen.