Ramkraak op telefoonwinkel in Roermond

Bij een telefoonwinkel aan de Julianalaan in het Nederlandse Roermond is in de nacht van donderdag op vrijdag een ramkraak gepleegd.

Tenminste twee daders ramden de gevel van het pand met een voertuig en kregen zo toegang tot de winkel.

Vlucht

Diverse artikelen zijn meegenomen. Daarna zijn de personen ervandoor gegaan. Ze vluchtten naar Baexem, waar ze hun vlucht te voet voortzetten volgens de eigenaar van de zaak. De politie zou één iemand hebben aangehouden in de achtertuin van een woning, al is het onbekend of diegene ook iets met de kraak te maken heeft.