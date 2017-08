Vlaams parlementslid Ann Soete verlaat N-VA wegens ‘pesterijen en dreigementen’

Het Brugse N-VA-kopstuk Ann Soete stapt uit haar partij. Zowel in de gemeenteraad als in het Vlaams Parlement gaat ze voortaan als onafhankelijke zetelen. Soete ziet het niet zitten om in Brugge op een lijst te staan met haar “vrouwonvriendelijke” partijgenoot Pol Van Den Driessche. “Bovendien worden mijn sympathisanten en ikzelf gepest en afgedreigd. Ik hoef dit niet meer te pikken”, zegt de politica aan Het Nieuwsblad.