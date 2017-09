Het is weer zover, na een deugddoende vakantie van 2 maanden worden in onze provincie de schoolpoorten weer opengezet voor 148.000 Limburgse kinderen. Mama's en papa's zijn wellicht druk in de weer geweest om hun kinderen klaar te maken voor deze eerste schooldag. Huilbuien of blije gezichten? Wij zien ze allemaal graag dus stuur ons even een foto van jouw kleine (of grotere) spruit op zijn of haar eerste schooldag.