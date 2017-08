Hallucinante beelden in Vuelta: agent duwt fan onder motor, andere “supporter” valt renner aan

A different perspective from today's moto crash with a cycling fan. Seriously?! #LV2017 pic.twitter.com/6ajSdrCeQr

Het was al een bizarre rit in de Vuelta met de ritzege van de Pool Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) en de valpartijen van Chris Froome. Achteraf doken er echter nog meer hallucinante beelden op van valpartijen. En vooral die van een fan die door een agent onder een motor wordt geduwd, zorgt voor heel wat ophef.

Zogenaamde “meelopers” in de koers: het is en blijft een hekel thema. Een agent wilde in de Vuelta zo’n overijverige fan tot de orde roepen maar zijn actie was op z’n zachtst gezegd iets te drastisch. De agent duwde de fan weg, helaas recht voor de wielen van een motard...

Het was niet het enige incident: Katusha-renner Maxim Belkov werd door een andere “supporter” zelfs simpelweg van de fiets geduwd: “Enkele kilometers voor de top werd ik van mijn fiets geduwd en geslagen door een “fan” in een rode t-shirt. Ik vloog over het hek en viel naar beneden. Dit is schandalig!”

De Rus en zijn ploeg riepen op om beelden van het incident te verzamelen en dat leverde ook resultaat op. Deze beelden zijn zo mogelijk nog hallucinanter dan die van de overijverige agent...