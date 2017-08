Reuzenwesp in opmars: nu ook nesten in Limburg

Hasselt -

De hoornaar, twee keer zo groot als een gewone wesp, is dit jaar opvallend meer aanwezig in onze provincie. Wespennesten van de soort werden al gespot in Genk, Zutendaal en Overpelt. Ook bij de Limburgse brandweerzones merken ze de opmars van de hoornaar. “We horen onze verdelgers dit jaar vaker spreken over grotere wespen”, vertelt brandweerkapitein van Genk Robby Bollen.