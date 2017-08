Minister Hilde Crevits start schooljaar met boekentas vol dikke dossiers: “Nieuw plan voor basisonderwijs”

Crevits heeft een grote boekentas nodig voor dit schooljaar. Want er moeten dikke dossiers in: de eindtermen, de lerarenopleiding, de lerarenloopbanen, …. Op de ochtend van ons interview heeft ze al twee serieuze boterhammen achter de kiezen. Eerst de boksmatch over de eindtermen (Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs versus Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA)), daarna kreeg ze bezoek van een delegatie overwerkte directeurs uit het basisonderwijs.