Beyhan kookt: Trilece

Ooit stond ze achterin de keuken van haar mans kebabzaak te zwoegen, maar vandaag is de Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag bekender dan Jeroen Meus op de sociale netwerksite mutfaktayim_b. Deze week maakt ze een overheerlijk gerecht klaar: trilece. Smakelijk!

Ingrediënten: 5 eieren, 200 gram suiker, 200 gram bloem, 100 gram fijne griesmeel, 200 ml zonnebloemolie, 1 zakje bakpoeder, 1 zakje vanillesuiker. Voor de melksiroop: 300 ml melk, 200 ml room, 100 gram suiker, 1 pakje vanillesuiker. Voor de karamelsaus: 250 gram suiker, 200 ml room, 50 gram margarine of boter, 50 ml water. Voor de slagroom: 500 ml slagroom (35 à 40% vet), 2 eetlepels poedersuiker.



Bereiding:

Karamelsaus:

- Zet een pan met suiker en het water op het vuur en verhit op een laag vuur tot dit een mooi lichtbruin kleurtje heeft. (Het is heel belangrijk om niet te roeren in de pan.) Wanneer je de juiste bruine kleur hebt, voeg je zo snel mogelijk de boter toe. Het mengsel zal nu gaan bubbelen. Blijf voor ongeveer 1-2 minuten roeren tot de boter volledig opgelost is.

- Haal de pan van het vuur en voeg de slagroom toe, roer dit tot een mooie saus. Doe dit heel voorzichtig omdat het mengsel heel heet is en het gaat spetteren als je de slagroom toevoegt! Laat deze saus goed afkoelen. (Tijdens het afkoelen dikt de karamelsaus nog wat in)

Cake:

- Klop de eieren met de suiker en vanillesuiker tot een witte luchtige massa.

- Voeg voorzichtig het griesmeel en de olie toe

- Zeef de bloem en het bakpoeder boven het beslag, meng ze met een garde.

- Verdeel het beslag over een ingevette cakevorm (25-35cm) en bak 40 tot 45 min. in een voorverwarmde oven op 180°C.

Siroop:

- Meng alle Ingrediënten van de siroop samen.

- Haal de cake uit de oven, giet de koude siroop erover en laat heel goed afkoelen in de koelkast.

Slagroom:

- Klop de heel koude room stijf tot slagroom met wat poedersuiker.

Afwerking:

- Strijk de slagroom op de cake.

- Verdeel de karamelsaus in strepen over de slagroom.

- Laat opstijven in de koelkast.