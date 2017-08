Yanina Wickmayer uitgeschakeld op US Open, Darcis stoot door in dubbel

Yanina Wickmayer (WTA 129) is er niet in geslaagd om door te stoten naar de derde ronde van het US Open. Ze verloor tegen de Estse Kaia Kanepi (WTA 418) in twee sets: 4-6 en 2-6.

In de tweede ronde op Flushing Meadows in het Amerikaanse New York ging Wickmayer er in twee sets uit tegen de 32-jarige Estse Kaia Kanepi (WTA 418): 6-4 en 6-2 na 1 uur en 20 minuten. In de onderlinge confrontaties tussen Wickmayer en Kanepi staat het 3-4 in het voordeel van de Estse, een speelster die vijf jaar geleden nog in de top vijftien van de wereld stond.

De recent gehuwde Wickmayer bereikte in 2009 de halve finales van het US Open, een jaar later was ze er goed voor de vierde ronde. Ook in haar vorige zes deelnames op Flushing Meadows geraakte ze nooit verder dan de tweede ronde. Vorig jaar was de openingsronde het eindstation, na een nederlaag tegen de Duitse Julia Görges.

Steve Darcis naar tweede ronde dubbelspel

Steve Darcis en de Israëliër Dudi Sela hebben zich donderdag geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

In de openingsronde haalden Darcis en Sela het in twee sets van de Fransman Benoit Paire en de Spanjaard David Marrero: 6-3 en 7-6 (7/3) na 1 uur en 6 minuten. In de tweede ronde wachten de winnaars van het duel tussen de Amerikaan Brian Baker en de Kroaat Nikola Mektic tegen de Tunesiër Malek Jaziri en de Rus Andrey Kuznetsov.

Woensdag strandde Darcis in de openingsronde van het enkelspel. Hij ging er in drie sets onderuit tegen de Argentijn Guido Pella (ATP 72), die onze landgenoot slechts drie games gunde: 6-1, 6-2 en 6-0 na 1 uur en 29 minuten.