We zijn met zijn allen rijker geworden: dit bedrag bezit de gemiddelde Belg

Op een jaar tijd zijn we met zijn allen 3,7 procent (59,6 miljard) rijker geworden: alle Belgen samen hadden einde maart 1,322 miljard euro in bezit, dus 272.000 euro per gezin. Dat is een historisch record, zegt de studiedienst van ING.

Dat het gemiddelde gezin 272.000 euro in bezit heeft, lijkt wellicht veel, omdat de meesten onder ons veel minder hebben. Maar de Albert Frères en Marc Couckes trekken natuurlijk het gemiddelde op. Opvallend is dat 27 procent van ons vermogen, zo’n 358 miljard, op spaar- of zichtrekeningen staat.

Tegelijk hebben we 268 miljard euro aan schulden, 54.465 euro per gezin. Dat is onrustwekkend, zegt ING, want we hebben meer schulden dan we op een jaar tijd verdienen.