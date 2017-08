Nieuwe expresparking met 659 plaatsen op luchthaven Charleroi

Charleroi -

Op de luchthaven van Charleroi wordt maandag een nieuwe parking voor kort parkeren met 659 plaatsen geopend, zo heeft woordvoerder Vincent Grassa donderdag aangekondigd. De luchthaven BSCA (Brussels South Charleroi Airport) beschikt daarmee in totaal over 7.537 plaatsen gespreid over vijf parkings.