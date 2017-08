Deze scène kreeg je nooit te zien in ‘The Devil wears Prada’

De duivelse hoofdredactrice uit ‘The Devil wears Prada’ sprak tot ieders verbeelding, maar een verwijderde scène uit de film zou dat stereotype beeld van de ijskoningin grondig verstoord kunnen hebben. Dat blijkt nu de scène in kwestie door een auteur van digitaal mediaplatform Buzzfeed werd vrijgegeven op Twitter.

Tot tien jaar na de verschijning van de film 'The Devil wears Prada’ blijft het stereotype beeld van hoofdredactrice Miranda Priestly als de ultieme ijskoningin overeind staan. Maar de perceptie op dit personage kon er helemaal anders hebben uitgezien als de filmproducers één bepaalde scène uit de film niet hadden ingekort.

Dat blijkt uit het filmfragment van de originele scène in kwestie dat door Spencer Althouse, auteur van het digitale mediaplatform Buzzfeed, op Twitter werd gegooid. Het fragment vertoont het allereerste publieke optreden van assistente Andy Sachs (Anne Hathaway) in het gezelschap van hoofdredactrice Miranda Priestly (Meryl Streep). Volgens de tweet van Althouse ziet hij de volledige film nu in een compleet ander daglicht.

I'm just seeing this deleted scene from The Devil Wears Prada for the first time, and honestly it changed the whole movie for me pic.twitter.com/6Zkr6UxHQO — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) 28 augustus 2017

En blijkbaar zijn andere fans van de film dezelfde mening toebedeeld. De reacties variëren van "Ik ben blij dat ze er deze scène uitgehaald hebben. Het hoort er niet in thuis" tot "Ik vind het maar niets. Miranda had niemand nodig".

I'm glad they took it out. It doesn't belong — BeatsByUnited (@GallopinDragons) 30 augustus 2017

I don't like it. Miranda needed no one. — Dano (@drs06) 28 augustus 2017