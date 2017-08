Vechtjas (14) uit filmpje is niet aan proefstuk toe: 11-jarige vastgebonden en mes op de keel gezet

Een jongen van amper veertien is naar een gesloten instelling ­gestuurd nadat hij een elfjarig jongetje uit Brugge had vastgebonden, enkele rake klappen gaf en zelfs met een mes op de keel bedreigde. De jonge dader duikt ook op in een vechtfilmpje waarin hij een twaalfjarige mishandelt.

Het elfjarige slachtoffertje leerde A. (14) enkele weken geleden kennen in de Brugse buurt Tempelhof. De laatste tijd kwamen wel vaker klachten van overlast in de omgeving van het lokale skatepark. “Mijn zoon had daar een vriendje leren kennen bij wie hij op een avond mocht blijven slapen”, vertelt de vader van het slachtoffer. Wat zijn zoon toen nog niet wist, was dat ook A. daar zou overnachten. “Goed kende mijn zoon die jongen niet”, zegt zijn vader.

Hij begreep er dan ook niets van toen A. hem ’s nachts plots wakker maakte en erg agressief deed. “Het gebeurde toen zijn vriend uit de kamer was. Die veertienjarige wilde hem zogezegd harder maken. Eerst greep hij mijn zoon vast en wilde hij hem dwingen de hond te misbruiken. Mijn zoon weigerde, waarop hij een mes tegen zijn keel kreeg. A. draaide mijn zoon in een deken en bond vast hem met een riem. Toen mijn zoon zich niet meer kon bewegen heeft hij hem geschopt en geslagen.” Pas toen de vriend terugkeerde, werd het slachtoffer losgelaten. De volgende ochtend vertelde het jongetje alles aan de familie van zijn kameraad, die A. uit het huis heeft gezet.

De papa van het slachtoffer is naar de politie gestapt. Bronnen bevestigen dat A. werd opgepakt en naar een gesloten instelling is gestuurd. “Ik begrijp niet hoe iemand van die leeftijd zo kan ontsporen”, zegt de papa van het slachtoffer. “Waarom dwingt hij kinderen dingen te doen die hen een levenslang trauma kunnen bezorgen?”

Sociale media

A. is allerminst aan zijn proefstuk toe. Hij duikt ook op in een vechtfilmpje dat sinds enkele dagen vaak bekeken wordt op een Instagramaccount. Daarop is te zien hoe hij een twaalfjarige jongen hardhandig vastgrijpt en tegen de grond smakt. Het incident vond in de paasvakantie plaats, en wordt sindsdien verspreid op sociale media.

“Mijn zoon kreeg een ferme slag en liep kneuzingen op aan zijn ribben”, vertelt de mama van het twaalfjarige jongetje. “Maar hij is vooral bang dat die jongen of een van zijn vrienden dit nog eens zouden doen. Hij is er erg van aangedaan dat die filmpjes nu blijven opduiken. Het is duidelijk dat die jongens erop kicken om jongere slachtoffers aan te vallen en die beelden dan te verspreiden om zo veel ­mogelijk lovende commentaren en likes te krijgen. Als ouder heb je zin om die gasten eens goed je gedacht te zeggen. Maar het is misschien erg om te zeggen: eigenlijk zijn wij zélf bang van die gasten. Je weet niet waartoe ze in staat zijn.”