McLaren en Honda klaar voor de scheiding?

De scheiding McLaren en Honda lijkt nakende. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat er dit weekend duidelijkheid zal bestaan over de toekomst van McLaren en Fernando Alonso.

Het geduld van McLaren aangaande partner Honda is op, laat dat duidelijk wezen. De Britse renstal gelooft niet dat Honda in staat is om op korte termijn een betere motor te leveren. Verleden week deden de Japanners McLaren nog twijfelen door het feit dat ze samenwerken met externe consultants, hoogstwaarschijnlijk motorgoeroe Mario Ilien, en dat ze konden aantonen dat ze wel degelijk progressie boekten.

Tijdens de Grote Prijs van België lijkt de kloof tussen McLaren en Honda onoverbrugbaar geworden te zijn en de focus van de Britse formatie ligt nu op een scheiding met Honda en overstap naar Renault. Het zou voor McLaren waarschijnlijk ook de laatste kans zijn om Fernando Alonso gunstig te stemmen en hem langer aan hen te verbinden.

Er zijn echter nog veel klippen te omzeilen eer het zover is. De simpelste manier zou zijn dat McLaren Toro Rosso er kan van overtuigen om met Honda in zee te gaan, zo komt er bij Renault een plaats vrij en kan McLaren die plaats overnemen. Toro Rosso zou bij de komst van Honda een financiële injectie krijgen en de Japanners kunnen op hun beurt in de Formule 1 blijven.

Er zijn al gesprekken geweest tussen Toro Rosso en Honda maar die draaiden op niets uit. Naar verluidt zijn de onderhandelingen terug opgestart en hoewel ze beiden ontkennen dat er onderhandelingen geweest zijn kwam McLaren het voorbije weekend op de proppen met het verhaal dat ze gevraagd zouden zijn om versnellingsbakken te leveren aan Toro Rosso.

In het algemeen wordt aangenomen dat Honda niet staat te springen om met Toro Rosso in zee te gaan en dat ze liever bij McLaren zouden blijven. Dat resulteert in een ongemakkelijke situatie waarbij niemand mee verder kan. Daarom heeft Toro Rosso het raceweekend in Monza als ultieme datum gekozen om duidelijkheid te hebben over de motoren voor 2018.

Als McLaren er niet in slaagt om Honda aan Toro Rosso te verpatsen en ze zouden beslissen om hun contract te verbreken zal dat ongetwijfeld veel geld gaan kosten. Indien Honda McLaren verliest en ze hebben Toro Rosso niet om op terug te vallen zou dat betekenen dat de Japanners uit de Formule 1 liggen in 2018 en daar is ook nieuwe F1-eigenaar Liberty Media niet voor te vinden.

In dat scenario kan de FIA een motorenbouwer verplichten om krachtbronnen aan McLaren te leveren. Renault is in dat geval nog steeds de meest waarschijnlijke optie want hoewel ze niet staan te springen voor een vierde klant kunnen de regels het hen verplichten.

