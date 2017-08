Michel: "Lutgen heeft geen crisis ontketend"

Eerste minister Charles Michel (MR) verheugt zich donderdag in een interview in La Libre Belgique over de nieuwe meerderheid op Waals niveau, want dat laat toe meer coherentie te krijgen met de beslissingen genomen op het federale niveau.

"Dat is helemaal in het voordeel van de gezinnen, de bedrijven en het land", aldus de liberaal. Michel roemt ook de "moedige" beslissing van Benoît Lutgen (CDH) en zijn weigering in juni om nog langer te regeren met de PS in de Franstalige gewestelijke entiteiten.

"Benoît Lutgen heeft niet een crisis ontketend, maar wel een hoop voor de toekomst van het land gebracht, door voor Wallonië een politieke startpositie tot stand te brengen die de economische activiteit, de tewerkstelling en de investeringen steunen", benadrukt de premier.

Michels partij (MR) deelt voortaan in de Waalse regering de macht met het CDH. "Ik vind dat de persoonlijke aanvallen waarvan hij vandaag slachtoffer is erg onterecht en karikaturaal".