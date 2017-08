Louis Talpe (36) is verliefd en toont dat maar wat graag aan de wereld. De acteur deelde gisteren via Instagram een foto waarop te zien is hoe hij kust met een blondine. Naar verluidt zou Tiffany Ling-Vannerus de gelukkige zijn, een Gentse blondine met Zweedse roots. Ze heeft een passie voor jumping en een diploma Business Administration.