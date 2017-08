Oudste slachtoffer van misbruik in de Kerk krijgt na 68 jaar ‘eerherstel’

Eva De Moor was amper 14 jaar toen ze tweemaal misbruikt werd. De eerste keer door een vriend van haar broer, de tweede keer door een priester aan wie ze haar verhaal kwijt wou. De gruwel die ze doormaakte werd door niemand begrepen, erger nog: ze werd veroordeeld als dader. Nu, bijna 70 jaar na de feiten kreeg ze van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) alsnog eerherstel en werd ze als slachtoffer erkend, dat vertelt ze aan Terzake.

Eva is nu 82 jaar, maar de tijd heelt niet alle wonden. Op haar veertiende werd ze tweemaal misbruikt. De eerste keer door een vriend van haar broer. De tweede maal door een priester aan wie ze haar traumatische ervaring toevertrouwde. Thuis kon ze haar verhaal niet kwijt, haar moeder was overleden dus ging ze naar een tante. Die waarschuwde de politie. Diezelfde avond nog kwamen ze Eva ophalen om haar in een instelling te dumpen. Daar bleef ze tot ze 21 jaar was. In al die tijd had niemand haar verteld waarom ze daar zat.

Intussen meer dan 60 jaar later bleef dit alles knagen en kwam Eva tot de schokkende vaststelling dat ze zelf veroordeeld was. Volgens het gerecht was schuldig aan landloperij en het aanzetten tot ontucht. Eva kon niet leven met het idee dat zij schuld trof aan twee brute gevallen van misbruik. Begin juli ontmoette ze Minister van Justitie Geens. Ze deed hem haar hele verhaal uit de doeken, maar helaas kon hij niets doen om de veroordeling ongedaan te maken. Minderjarige veroordeelden komen niet in aanmerking voor een herziening, herstel in eer en rechten of genade, vertelt hij aan Terzake.

Hij schreef haar wel een brief, stellende dat ze “slachtoffer en geen dader” is. “Deze ervaringen hebben ongetwijfeld op uw ganse leven een invloed gehad. Met deze verklaring wil ik u zo veel als mogelijk moreel eerherstel verlenen. Dit zal uw pijnlijke herinneringen niet uitwissen, maar betekent wel de erkenning door mij van wat u in het verleden vanwege de maatschappij en het gerecht als onrecht hebt ervaren.”

De veroordeling blijft in stand, maar de brief wordt wel bijgevoegd bij het dossier. Iets wat het lijden van Eva enigszins verzacht.