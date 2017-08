Miljoenen e-mailadressen en wachtwoorden gelekt

Door een lek in mogelijk ’s werelds grootste ‘spambot’ liggen maar liefst 711 miljoen e-mailadressen te grabbel op het internet. Bij de gelekte gegevens zitten echter ook paswoorden, dat ontdekte een Parijse onderzoeker ‘Benkow’.

Een nieuwe dag een nieuw lek: de schuldige dit keer is een zogenaamde ‘spambot’. Dat is een programma dat zo veel mogelijk e-mailadressen verzameld om dan ongewenste e-mails en andere narigheid rond te sturen.

De applicatie in kwestie heette “Onliner”. Volgens Benkow is deze verantwoordelijk voor het rondsturen van malware die het gemunt heeft op bankgegevens en wachtwoorden. Op de servers van “Onliner” stonden grote hoeveelheden adressen en soms bijhorende wachtwoorden in platte - onbeveiligde - tekstbestanden.

Het astronomische aantal adressen doet echter wel vermoeden dat er veel dubbele of inactieve adressen tussen staan, maar dan nog is mogelijk “één van de grootste lekken ooit”, aldus Troy Hunt, de beheerder van have i been pwned. Via die site kan je nakijken of je gegevens al dan niet gestolen werden.

Help! Mijn gegevens zaten bij het lek!

Adem rustig in en uit, geen paniek. Meestal is het voldoende om je paswoord te veranderen. Kies dan ook steevast voor een veilig wachtwoord. Gebruik kleine en grote letters, een cijfer, wat leestekens en al helemaal niet het woord “paswoord”.

Overigens is het raadzaam voorzichtig te zijn met ongure emails en bijlages. Zo is er nog niemand rijk geworden dankzij een Nigeriaanse prins wiens erfenis het land uit moet en spoiler alert: die hete single moeders in je buurt die met je willen chatten, die bestaan niet.

